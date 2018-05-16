Умер американский писатель и журналист Том Вулф

Американский писатель и журналист умер в возрасте 87 лет в нью-йоркской больнице, куда его доставили с инфекционным заболеванием. Вулфа считали основателем "новой журналистики", движения 1970-х годов, которое отмечает стирание граней между журналистикой и литературой.

Известность Вулфу принес сборник эссе "Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка" (The Kandy-Colored Tangerine Flake Steamline Baby). Он также автор документального романа "Электропрохладительный кислотный тест" и романа "Нужная вещь" (Right Stuff).

Вулф был известен как автор метких сатирических образов и даже мемов - "радикальный шик" и "десятилетие имени меня".