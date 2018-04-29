Умер экс-президент Боливии Луис Гарсиа Меса Техада

В воскресенье, 29 апреля, на 89-м году жизни скончался генерал Луис Гарсиа Меса Техада, возглавивший Боливию в итоге военного переворота в 1980 году и установивший там режим военной диктатуры. Об этом сообщило ТАСС.

Генерал умер в больнице Коссмил-де-ла-Пас. Незадолго до кончины он перенес три инфаркта. Где и когда похоронят экс-президента, родственники пока не определились.

Генерал Луис Гарсиа Меса возглавил Боливию в результате военного переворота в июле 1980 года. Он продержался у власти немногим более года и в августе 1981 года был свергнут.

В 1995 году Верховный суд Боливии приговорил бывшего экс-президента к 30 годам лишения свободы за многочисленные нарушения прав человека и убийство противников власти.