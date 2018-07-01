Умер художник-мультипликатор Хихус

Российский художник-мультипликатор, автор комиксов Павел Сухих, известный под псевдонимом Хихус, скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС .

Павел Сухих родился 3 марта 1968 года. Он является одним из основателей международного фестиваля комиксов "КомМиссия". Среди его работ - комикс "Как я похудел на 21 грамм" и мультфильм "Человек в пенсне" из анимационного цикла "Рассказы А. П. Чехова".