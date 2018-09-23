Умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као

23 сентября, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. Британо-американский физик китайского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као скончался 23 сентября на 85-м году жизни.
Как следует из информации агентства, Као умер в специальном административном районе КНР Гонконг. Агентство отмечает, что в 2004 году у него была диагностирована болезнь Альцгеймера.
Чарльз Као - автор трудов, способствовавших стремительному развитию технологии оптоволоконной связи. В 2009 году он вместе с Джорджем Смитом и Уиллардом Бойлом удостоился Нобелевской премии по физике.-0-
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