Умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као

23 сентября, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. Британо-американский физик китайского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као скончался 23 сентября на 85-м году жизни.

Как следует из информации агентства, Као умер в специальном административном районе КНР Гонконг. Агентство отмечает, что в 2004 году у него была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Чарльз Као - автор трудов, способствовавших стремительному развитию технологии оптоволоконной связи. В 2009 году он вместе с Джорджем Смитом и Уиллардом Бойлом удостоился Нобелевской премии по физике.-0-