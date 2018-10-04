Умер нобелевский лауреат и автор термина "частица Бога" Леон Ледерман

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреат Нобелевской премии по физике и создатель термина "частица Бога" Леон Ледерман умер в США, сообщает The New York Times.
Выдающийся ученый, сын еврейских иммигрантов из Украины, скончался на 97-м году жизни.
С 1978 по 1989 год доктор наук Ледерман возглавлял Национальную ускорительную лабораторию имени Энрико Ферми в Иллинойсе. Он руководил строительством и использованием первого и самого мощного в мире сверхпроводящего ускорителя. Ученый открыл ряд элементарных частиц: мюоний, антидейтрон, ипсилон-мезон, антинейтрино и мюонное нейтрино. За открытие последнего он совместно с двумя коллегами был удостоен Нобелевской премии по физике в 1988 году.
В 1993 году физик в соавторстве с журналистом Диком Тереси написал книгу о бозоне Хиггса "Частица Бога: если Вселенная - это ответ, то каков вопрос?".
Леон Ледерман занимался образовательной деятельностью, способствовал становлению многих ученых-физиков, подготовил к защите докторской диссертации 50 соискателей, которые в дальнейшем стали профессорами и руководителями университетов. Организовал специализированную школу для одаренных учеников в штате Иллинойс.-0-
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