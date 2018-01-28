Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель корпорации IKEA Ингвар Кампрад умер на 92-м году жизни в своем доме на юге Швеции, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу IKEA.
"Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланде 27 января в кругу близких, - сказано в пресс-релизе. - Ему был 91 год, и он умер после непродолжительной болезни".
Кампрад еще тридцать лет назад оставил руководство компанией. С тех пор он занимал пост главного советника.
IKEA основана в 1943 году. Корпорация является одной из крупнейших торговых сетей, специализирующихся на мебели и товарах для дома. Включает 412 магазинов в 49 странах.-0-
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