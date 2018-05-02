Умер популярный в СССР певец Вадим Мулерман

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер популярный во времена СССР певец Вадим Мулерман, сообщают информационные агентства.

Вадим Мулерман скончался в Нью-Йорке на 80-м году жизни от онкологии. Известно, что певца кремируют в США, а затем его прах доставят для захоронения в Харьков, где он родился и жил.

Вадим Мулерман - заслуженный артист Украины, а также народный артист РСФСР. Он родился 18 августа 1938 года в Харькове. Вадим Мулерман первым исполнил такие популярные песни, как "Лада", "Трус не играет в хоккей, "Как хорошо быть генералом".-0-