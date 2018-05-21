Умер создатель постеров к голливудским фильмам Билл Голд

Американский художник, создатель постеров к голливудским кинокартинам Билл Голд скончался на 98-м году жизни. в возрасте 97 лет в воскресенье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter.
Художник умер в своем доме в городе Олд Гринвич (штат Коннектикут) от естественных причин.
За свою 70-летнюю карьеру в кинопроизводстве Билл Голд участвовал в создании более 2 тыс. постеров.
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