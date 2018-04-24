Умер ученый-математик Геннадий Леонов

В Петербурге на 72-м году жизни скончался ученый математик, автор пятисот научных работ, декан математико-механического факультета СПбГУ Геннадий Леонов. Об этом сообщает ТАСС.

Свою жизнь ученый посвятил исследованиям в области теории управления, теории хаоса, нелинейной динамики , математических моделей сложных систем.

В 2016 и 2017 годах он был самым цитируемым математиком.

Геннадий Леонов был награжден Государственной премией за исследования в области систем связи. Он предложил математическое объяснение катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС, в которой погибли более 70 человек.