Умер ученый-математик Геннадий Леонов

В Петербурге на 72-м году жизни скончался ученый математик, автор пятисот научных работ, декан математико-механического факультета СПбГУ Геннадий Леонов. Об этом сообщает ТАСС.
Свою жизнь ученый посвятил исследованиям в области теории управления, теории хаоса, нелинейной динамики , математических моделей сложных систем.
В 2016 и 2017 годах он был самым цитируемым математиком.
Геннадий Леонов был награжден Государственной премией за исследования в области систем связи. Он предложил математическое объяснение катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС, в которой погибли более 70 человек.
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