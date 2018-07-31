Умерла чемпионка мира гандболистка Елена Паршкова

Знаменитая гандболистка Елена Паршкова, игравшая в составе сборной России, скончалась на 42-м году жизни в Ростове-на-Дону после тяжелой болезни. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России. По предварительной информации, речь идёт об онкологии.
Известность Паршкова получила, выступая за клуб «Лада» из Тольятти, в составе которого она трижды становилась чемпионкой РФ и выиграла Кубок обладателей кубков. В 2001 году в составе национальной сборной России она стала чемпионкой мира.
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