Умерла поэтесса и переводчица Зинаида Миркина

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поэтесса Зинаида Миркина, умерла 21 сентября в Москве на 93-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.
Зинаида Миркина родилась в Москве в 1926 году. Закончила филологический факультет МГУ. Наиболее известна переводами средневековой исламской поэзии, стихов индийского поэта Рабиндраната Тагора и немецкого Райнера Марии Рильке, а также переводами арабской, немецкой и индийской поэзии
Были изданы несколько сборников стихов и эссе Миркиной. Была замужем за философом Григорием Померанцем.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.45 BYN
|2.441 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.0788 BYN
|2.078 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.1389 BYN
|3.12 BYN
|3.138 BYN