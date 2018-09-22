Умерла поэтесса и переводчица Зинаида Миркина

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поэтесса Зинаида Миркина, умерла 21 сентября в Москве на 93-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Зинаида Миркина родилась в Москве в 1926 году. Закончила филологический факультет МГУ. Наиболее известна переводами средневековой исламской поэзии, стихов индийского поэта Рабиндраната Тагора и немецкого Райнера Марии Рильке, а также переводами арабской, немецкой и индийской поэзии

Были изданы несколько сборников стихов и эссе Миркиной. Была замужем за философом Григорием Померанцем.-0-