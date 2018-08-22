Ураган "Лейн" достиг максимальной силы и надвигается на Гавайи

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Лейн", сформировавшийся в Тихом океане, усилился до пятой категории, которая является максимальной по шкале Саффира - Симпсона. Со скоростью свыше 71,5 м/с ураган движется в направлении Гавайских островов, сообщает американский телеканал CBS.

На острове Гавайи, известном как Большой Остров, объявлено штормовое предупреждение. Это означает, что ураган здесь ожидается в течение 36 часов. Согласно прогнозам метеорологов, на острова Мауи, Молокаи, Ланаи и Кахулаве ураганный шторм может обрушиться в ближайшие двое суток.

Местные власти предупредили жителей островов, что вскоре ожидаются обильные ливни, сильное волнение на море, возможны наводнения.-0-