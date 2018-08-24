Ураган "Лейн" обрушился на Гавайские острова

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Лейн" обрушился на острова американского штата Гавайи 23 августа, пишет Euronews.

К удару природной стихии местные жители были готовы: на Гавайских островах в ожидании урагана были закрыты школы, правительственные учреждения, магазины, при этом были открыты убежища. Жители устанавливают вокруг своих домов ограждения из мешков с песком.

Представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг заявил: "Мы знаем, что такие погодные условия продлятся сутки и больше. Угроза реактивизации урагана с его страшным ветром и проливными дождями сохранится еще 4-5 дней".

По информации CNN, ливни привели к наводнениям и оползням. Из-за этого были закрыты некоторые дороги. Губернатор Гавайев Дэвид Иге ранее призвал жителей заготовить запасы еды и воды на две недели.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что сотрудники Белого дома координируют свою деятельность с местными властями, чтобы предоставить необходимую поддержку Гавайям. "Вы в наших мыслях", - также добавил американский лидер. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Как отмечали специалисты, ураган "Лейн" может стать самым крупным за последние 26 лет. Он несет с собой обильные осадки, шторм, шквалистый ветер, достигающий в эпицентре 200 км/ч.-0-