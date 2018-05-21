Ураган в Тюмени: пострадали около 40 человек

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураганный ветер обрушился 20 мая на Тюменскую область (Россия), пострадали около 40 человек, сообщают информагентства.

Порывами ветра повалены десятки деревьев, повреждены крыши домов, опрокинуты автобусные остановки.

По данным департамента здравоохранения по Тюменской области, одна из пострадавших находится в реанимации, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Также среди пострадавших 12-летняя девочка. Она госпитализирована с черепно-мозговой травмой.-0-