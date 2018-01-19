Ущерб Германии от циклона "Фридерике" оценен в 500 млн евро

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб Германии от штормового циклона "Фридерике" оценен в 500 млн евро, сообщают информагентства.
Циклон "Фридерике" уступал по силе только буре "Кирилл", которая обрушилась на Германию в 2007 году и нанесла ущерб на сумму более 2 млрд евро.
Как сообщалось, число погибших из-за штормового циклона в Германии достигло восьми человек. "Фридерике" обрушился на Германию 18 января, скорость ветра достигала 44 м/с. На западе страны из-за стихии были повалены тысячи деревьев, ряд дорог засыпало снегом, некоторые населенные пункты временно остались без электричества, в отдельных федеральных землях не работали школы и детские сады.
Есть погибшие и в соседних с Германией странах: в Бельгии из-за последствий непогоды погиб один человек, в Нидерландах - три.-0-
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