Ущерб Германии от циклона "Фридерике" оценен в 500 млн евро

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб Германии от штормового циклона "Фридерике" оценен в 500 млн евро, сообщают информагентства.

Циклон "Фридерике" уступал по силе только буре "Кирилл", которая обрушилась на Германию в 2007 году и нанесла ущерб на сумму более 2 млрд евро.

Как сообщалось, число погибших из-за штормового циклона в Германии достигло восьми человек. "Фридерике" обрушился на Германию 18 января, скорость ветра достигала 44 м/с. На западе страны из-за стихии были повалены тысячи деревьев, ряд дорог засыпало снегом, некоторые населенные пункты временно остались без электричества, в отдельных федеральных землях не работали школы и детские сады.

Есть погибшие и в соседних с Германией странах: в Бельгии из-за последствий непогоды погиб один человек, в Нидерландах - три.-0-