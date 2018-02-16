Ущерб от наводнений во Франции оценивается в 200 млн евро

Общая сумма страховых выплат по итогам наводнения во Франции оценивается в 150-200 млн евро. Такое заявление распространили информагентства со ссылкой на Французскую ассоциацию страхования.
По оценкам страховщиков, ожидается поступление 25-30 тыс. заявок от лиц, пострадавших от наводнений. При этом, по словам президента AFA Бернара Шпица, страховщики солидарны с жертвами стихийных бедствий и готовы оказать максимально оперативную помощь в том числе и в вопросе выплат пострадавшим.
Напомним, сильные дожди обрушились на некоторые области Франции в начале января. Это привело к повышению уровня воды в Сене и вызвало эвакуацию тысяч жителей из пострадавших регионов. В итоге зонами стихийного бедствия признали 275 коммун.
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