Ущерб от наводнений во Франции оценивается в 200 млн евро

Общая сумма страховых выплат по итогам наводнения во Франции оценивается в 150-200 млн евро. Такое заявление распространили информагентства со ссылкой на Французскую ассоциацию страхования.

По оценкам страховщиков, ожидается поступление 25-30 тыс. заявок от лиц, пострадавших от наводнений. При этом, по словам президента AFA Бернара Шпица, страховщики солидарны с жертвами стихийных бедствий и готовы оказать максимально оперативную помощь в том числе и в вопросе выплат пострадавшим.

Напомним, сильные дожди обрушились на некоторые области Франции в начале января. Это привело к повышению уровня воды в Сене и вызвало эвакуацию тысяч жителей из пострадавших регионов. В итоге зонами стихийного бедствия признали 275 коммун.