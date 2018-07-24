Установлена личность стрелка в Торонто

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Канады установила личность преступника, который устроил вечером 22 июля стрельбу в Торонто. Им оказался 29-летний местный житель Фейсал Хуссейн. Об этом сообщают информагентства.
Погибли два человека - девочка 10 лет и 18-летняя девушка. Еще 13 человек в возрасте от 10 до 59 лет были ранены, все они госпитализированы.
Злоумышленник был ликвидирован правоохранителями в момент задержания. Позднее полиция провела обыск в доме стрелявшего.
По данным родителей Фейсала Хуссейна, мужчина страдал психическим расстройством. Родные указали, что он боролся с психозом и депрессией всю свою жизнь.
В настоящее время следователи устанавливают мотивы злоумышленника, опрашивают свидетелей.-0-
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