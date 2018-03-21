Устроивший стрельбу в школе в Мэриленде ученик умер от ранений

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США устроивший стрельбу в школе в штате Мэриленд ученик умер от ранений в больнице, сообщают информагентства.
Как сообщалось, в школе Great Mills High School в округе Сент-Мэри произошла стрельба. Подросток выстрелил в одну из учениц и ранил еще одного школьника. Остановил его находившийся в школе сотрудник полиции. Подросток и офицер стреляли друг в друга.
Установлена личность устроившего стрельбу школьника. Это 17-летний Остин Уает Роллинс, который учился в этой школе. Он стрелял в девушку, с которой прежде был дружен.
В Great Mills High School учатся школьники 14-18 лет.-0-
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