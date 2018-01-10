Увеличилось число жертв оползней и наводнений в Калифорнии

Увеличилось количество жертв оползней и ураганов, произошедших в Калифорнии. Сообщается как минимум о 13 погибших. Эту информацию передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Вероятно, число жертв в ближайшее время может вырасти. Полиция ведет поиски людей, пропавших без вести во время непогоды.

Ранее сообщалось о пяти погибших в городе Монтесито, там из-за оползней были разрушены несколько жилых зданий, некоторые жители считались пропавшими без вести.

Не менее пяти человек погибли при сходе оползней на юге Калифорнии Учитывая экстренную ситуацию, местные власти приняли решение эвакуировать десятки тысяч людей. Первоначально речь шла о 7 тыс. эвакуированных, но она может вырасти до 23.

В некоторых районах американского штата были эвакуированы граждане в связи с опасными погодными условиями. Недавно Калифорния была охвачена пожарами, которые выжгли большую часть растительности, способную препятствовать сходу водогрязевых потоков. С начала нынешней недели в Южной Калифорнии идут ливни, в нескольких районах штата была проведена эвакуация жителей.-0-