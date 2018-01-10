Увеличилось число жертв оползней и наводнений в Калифорнии

Увеличилось количество жертв оползней и ураганов, произошедших в Калифорнии. Сообщается как минимум о 13 погибших. Эту информацию передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Вероятно, число жертв в ближайшее время может вырасти. Полиция ведет поиски людей, пропавших без вести во время непогоды.
Ранее сообщалось о пяти погибших в городе Монтесито, там из-за оползней были разрушены несколько жилых зданий, некоторые жители считались пропавшими без вести.
В некоторых районах американского штата были эвакуированы граждане в связи с опасными погодными условиями. Недавно Калифорния была охвачена пожарами, которые выжгли большую часть растительности, способную препятствовать сходу водогрязевых потоков. С начала нынешней недели в Южной Калифорнии идут ливни, в нескольких районах штата была проведена эвакуация жителей.-0-
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