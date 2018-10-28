В аэропорту Брюсселя отменили 150 рейсов

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Брюсселя из-за забастовки грузчиков компании-оператора багажа Aviapartner 28 октября отменили 150 рейсов из 550 запланированных. Об этом сообщает сайт бельгийской компании RTBF.

В целом с 25 октября, когда началась забастовка работников Aviapartner, в аэропорту Брюсселя отменили 530 рейсов.

Забастовка сотрудников компании, которая отвечает за погрузку и выгрузку багажа, отразилась на рейсах авиакомпаний Aer lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Serbia, Air Transat, ANA - All Nippon Airways, BMI Regional, British Airways, CSA Czech Airlines, EasyJet, El Al, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, FlyEgypt, Iberia, KLM, Ryanair, SAS, TUI fly, Tunisair, Turkish Airlines.

Бастующие требуют улучшения условий труда и увеличения финансовых выплат, они не довольны тем, что у них нет точного графика и перерывов на обед.-0-