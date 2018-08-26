В аэропорту Праги из самолета эвакуировали около 100 пассажиров

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 100 пассажиров самолета авиакомпании Tunisair, летевших по маршруту Монастир - Прага, были эвакуированы после посадки в международном аэропорту имени Вацлава Гавела.
Экипаж воздушного судна обнаружил задымление на борту и сообщил об этом воздушным диспетчерам. Об этом проинформировала журналистов пресс-секретарь пражского аэропорта Марика Яноушкова.
"Примерно 100 пассажиров самолета, совершавшего рейс из тунисского города-курорта Монастир, были спешно эвакуированы по надувным трапам сразу же после посадки лайнера в Праге, - сообщила пресс-секретарь. - Экипаж сообщил диспетчерам о задымлении в летной кабине и подозрении на возникновение пожара. К месту инцидента срочно прибыли аварийные службы аэропорта".
Возгорания на борту самолета не обнаружено.-0-
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