В аэропорту Внуково поставили рекорд по числу взлетов и посадок за час

Авиадиспетчеры московского аэропорта Внуково установили рекорд по количеству взлетно-посадочных операций - за час было выполнено 62 взлета и посадки. Об этом сообщает ТАСС.

В течение часа во Внукове было совершено 39 операций по вылету и 23 - по прилету. В это время были задействованы две взлетно-посадочные полосы одновременно.

Операции проводились в условиях гроз и необходимости обслуживания особо важных рейсов.

В период проведения чемпионата мира по футболу максимальное количество взлетно-посадочных операций во Внукове в сутки достигло 800.