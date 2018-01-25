В Афганистане при нападении боевиков на офис Save the Children погибли 6 человек

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В афганском Джелалабаде в результате нападения группы боевиков на офис международной гуманитарной организации Save the Children ("Спасите детей") погибли 6 человек, более 20 пострадали, сообщают информагентства.

Инцидент произошел 24 января. Террорист-смертник подорвал себя у ворот здания офиса. После этого группа боевиков ворвалась на территорию организации и вступила в бой с силами безопасности. Столкновение длилось около десяти часов.

Среди погибших четыре сотрудника Save the Children, один представитель сил безопасности и один прохожий.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".

Международная гуманитарная организация Save the Children занимается защитой прав детей. После нападения организация сообщила о приостановке своей деятельности в Афганистане.-0-