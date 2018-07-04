В Англии по подозрению в убийстве младенцев арестована медсестра

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В английском городе Честер (графство Чешир) по подозрению в убийстве восьми новорожденных и попытке убийства еще шести арестована 28-летняя Люси Летби - медсестра родильного отделения местной больницы, сообщает Би-Би-Си.

Дома у Люси Летби были проведены обыски.

Арест медсестры стал итогом расследования, во время которого правоохранители искали причины подозрительно высокой смертности среди новорожденных в больнице графини Честерской. В полицию обратился главврач медицинского учреждения, попросив расследовать смерти, которые не были результатом халатности и нуждались в серьезном анализе. Он хотел понять, что произошло на самом деле.

С марта 2015 года по июль 2016 года было выявлено 17 подозрительных смертей младенцев. Было еще 15 странных случаев, которые не закончились летальным исходом.

В полиции пока не называют сроки, когда могут быть обнародованы выводы следствия. Однако правоохранители призывают с пониманием отнестись к чувствам родителей погибших младенцев и воздерживаться от любых спекуляций по поводу этого дела.-0-