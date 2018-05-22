В Астане 13 человек обратились за медпомощью после урагана

22 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Астане 13 человек обратились за медицинской помощью после урагана, накрывшего сегодня казахстанскую столицу. Об этом сообщает пресс-служба акимата города.

"Коммунальные службы Астаны перешли на усиленный режим и ликвидируют последствия урагана. По состоянию на 14.30 в скорую медицинскую помощь обратились 13 жителей с травмами, не представляющими угрозу жизни", - сообщили в пресс-службе.

В результате сильных порывов ветра упали башенный кран на строительной площадке по улице Туркестан, керамогранит со здания Дворца Мира и согласия, сорвало кровлю со здания в жилом массиве, а также со зданий школы и детсада, поврежден автотранспорт. В аэропорту Астаны во время шквального ливня самолет выкатился за взлетную полосу. Аэродром был закрыт с 13.30 по 14.10 по местному времени.

Как сообщило республиканское государственное предприятие "Казгидромет" города Астаны, 23 мая на территории столицы в связи с усилением ветра до 25 м/с (превышение нормы в два раза) объявлено штормовое предупреждение. Днем ожидается дождь, местами сильный ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты ведомства просят население соблюдать меры предосторожности.-0-