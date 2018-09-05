В Австрии был замечен кенгуру

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от города Киршлаг на севере Австрии местные жители заметили в лесу разгуливавшего на свободе кенгуру. Об этом сообщает ВВС.
Ни один из зоопарков или частных владельцев с заявлением в полицию о пропаже животного не обращался.
Некоторым очевидцам удалось заснять кенгуру на видео. Пока неясно, какой тип кенгуру был замечен в Австрии, но местный зоолог предположил, что это - древесный кенгуру.-0-
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