В Австрии за неправильную очистку авто от снега будут штрафовать на 5 тыс. евро

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австрии за неправильную очистку автомобиля от снега будут штрафовать на 5 тыс. евро, сообщают информагентства.
Штрафы будут выписываться автовладельцам, которые очищают свою машину от снега с работающим двигателем. Считается, что это не только загрязняет экологию, но и причиняет неудобства окружающим людям сильным шумом и неприятным запахом.
Штрафовать также будут владельцев машин, которые не убрали снег с фар и номерных знаков.-0-
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