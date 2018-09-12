В Барселоне отметили День Каталонии митингом за независимость

12 сентября, Минск /БЕЛТА/. Жители Барселоны отметили День Каталонии массовым митингом за независимость этого региона от Испании, сообщает агентство Associated Press.

Мероприятие началось около пяти часов вечера с минуты молчания в память об 11 сентября 1714 года, когда Каталония перестала быть независимым государством. После этого почти миллион человек прошли по улицам города, требуя свободы, независимости и освобождения политических заключенных.

Напомним, незаконный референдум по отделению Каталонии был проведен властями региона 1 октября 2017 года. Его результатом стала неэффективная декларация о независимости, которая не получила международного признания. Теперь спустя почти год была организована демонстрация.

Правительство Испании было вынуждено воспользоваться 155 статьей конституции, согласно которой в автономии введено прямое правление Мадрида. Инициировавшие раздел Испании каталонские лидеры и активисты попали в тюрьму или бежали из страны.-0-