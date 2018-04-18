В Башкортостане при нападении ученика на школу пострадали 4 человека

18 апреля, Уфа /БЕЛТА - ТАСС/. Четыре человека госпитализированы после инцидента в школе города Стерлитамак в Башкортостане. Об этом сообщила пресс-секретарь минздрава Республики Башкортостан Светлана Кускарбекова.
"Четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется", - проинформировала пресс-секретарь.
Следственный комитет выясняет обстоятельства ЧП. На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Телеграм-канал Mash сообщил, что ученик напал на школу в Стерлитамаке и поджег класс.-0-
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