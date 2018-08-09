В бельгийском порту нашли более 1,5 тонн кокаина на сумму свыше 75 млн евро

Сотрудники бельгийской таможни изъяли в порту Антверпена крупную партию кокаина на сумму более 75 млн евро. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на Министерство финансов Бельгии.

Отмечается, что конфискованная партия наркотиков весом 1,56 тонн была спрятана в контейнере с деревьями из Колумбии.

Предполагаемая стоимость составляет более 75 млн евро.