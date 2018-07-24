В Болгарии из-за проливных дождей объявлен режим ЧС

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за проливных дождей в районе города Тетевен в Болгарии объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС.

Отмечается, что за минувшие сутки на территории района выпало около 100 мм осадков, реки вышли из берегов, разрушена дорожная инфраструктура, множество мостов, залиты подвалы и первые этажи домов, нарушено электроснабжение. Один человек погиб.

Практически по всей Болгарии 24 июля из-за проливных дождей и града объявлен желтый уровень опасности. МИД Болгарии предупредил власти Греции и Турции об опасном повышении уровня воды в реках Арда и Марица и опасности переливания водохранилищ. Ожидается, что пик наводнения придется на ближайшие два дня.-0-