В Болгарии украли два десятка компьютеров для майнинга

Неизвестные украли 21 компьютер, специально собранные для майнинга биткоина и других криптовалют. Инцидент произошел в Благоевграде. Общая стоимость похищенного превышает 150 тыс. евро.

Помещение, в котором осуществлялся майнинг, не было оборудовано специальными системами климат-контроля и охлаждалось путем открывания дверей. Вход закрывала металлическая решетка, которая не остановила злоумышленников.

Все украденные компьютеры принадлежали физическим лицам.