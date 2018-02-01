В Боливии из-за наводнений пострадали 50 тыс. семей

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Боливии из-за наводнений и проливных дождей пострадали около 50 тыс. семей, сообщает ТАСС.

Из-за обильных осадков в стране объявлен предпоследний - оранжевый - уровень опасности. Наиболее сложная ситуация складывается в департаментах Бени и Тариха. На помощь пострадавшим направлены спасатели и военные.

По прогнозам синоптиков, дожди в регионе продолжатся как минимум до конца недели.-0-