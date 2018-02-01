В Боливии из-за наводнений пострадали 50 тыс. семей

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Боливии из-за наводнений и проливных дождей пострадали около 50 тыс. семей, сообщает ТАСС.
Из-за обильных осадков в стране объявлен предпоследний - оранжевый - уровень опасности. Наиболее сложная ситуация складывается в департаментах Бени и Тариха. На помощь пострадавшим направлены спасатели и военные.
По прогнозам синоптиков, дожди в регионе продолжатся как минимум до конца недели.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4618 BYN
|2.45 BYN
|2.457 BYN
|USD
|1.9803 BYN
|1.972 BYN
|1.977 BYN
|RUB
|3.5253 BYN
|3.51 BYN
|3.515 BYN