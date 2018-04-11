В Боливии на шахте произошел взрыв, 7 человек погибли

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На шахте в Боливии произошел взрыв, 7 человек погибли, 15 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра внутренних дел южноамериканской страны Карлоса Ромеро.

Уточняется, что шахта по добыче ископаемых находится вблизи города Уануни (западный департамент Оруро). Взрыв произошел сразу после того, как горняки приступили к работе.

Ведется расследование инцидента.-0-