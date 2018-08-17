17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Боливии семь человек погибли под колесами микроавтобуса, сообщает информагентство РИА Новости.
В городе Ла-Пас микроавтобус врезался в толпу танцоров, готовившихся к фестивалю. Три человека погибли на месте, еще четверо позднее скончались в больницах.
Предположительно авария произошла из-за механических неполадок в машине, шофер с места преступления скрылся.
Несмотря на трагедию, организаторы решили не отменять проведение фестиваля. По их мнению, это может вызвать серьезные убытки в силу уже заключенных контрактов.-0-
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