17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Боливии семь человек погибли под колесами микроавтобуса, сообщает информагентство РИА Новости.

В городе Ла-Пас микроавтобус врезался в толпу танцоров, готовившихся к фестивалю. Три человека погибли на месте, еще четверо позднее скончались в больницах.

Предположительно авария произошла из-за механических неполадок в машине, шофер с места преступления скрылся.

Несмотря на трагедию, организаторы решили не отменять проведение фестиваля. По их мнению, это может вызвать серьезные убытки в силу уже заключенных контрактов.-0-