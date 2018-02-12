В Боливии в первый день карнавала погиб 21 человек

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Боливии в первый день фольклорного карнавала в городе Оруро погиб 21 человек, более 70 пострадали, сообщают информагентства.

При взрыве газового баллона рядом с местом проведения карнавала погибли 8 человек, среди которых было четверо детей, еще 47 пострадали. В двух дорожных инцидентах по дороге в Оруро погибли 13 человек, есть пострадавшие.

Карнавал в боливийском городе Оруро является крупнейшим праздничным шествием в стране.-0-