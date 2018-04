В больнице Стамбула произошел сильный пожар

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В многоэтажном здании больницы Стамбула (Турция) сегодня произошел сильный пожар, сообщает ТАСС.

Отмечается, что пламя вспыхнуло на верхних этажах здания. По информации очевидцев, над больницей поднимаются клубы черного дыма.

Breaking: A massive fire has erupted at Taksim hospital in Istanbul, Turkey. Several floors of the hospital are on fire. pic.twitter.com/c3Lq2o4ojp