В Боснии и Герцеговине при столкновении поездов погибли два человека

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Боснии и Герцеговины произошло столкновение двух грузовых поездов. Как сообщает британское информагентство Reuters, в результате аварии погибли два человека, один получил серьезное ранение.
Инцидент произошел вечером 22 августа. Причины аварии пока не уточняются. Движение на участке железнодорожного полотна, где произошло столкновение поездов, временно приостановлено.-0-
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