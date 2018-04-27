В Бразилии обрушилась часть железнодорожного моста

В Бразильском штате Пиауи часть железнодорожного моста обрушилась вместе с находящимися там людьми.
Пострадали девушки 22, 15 и 16 лет. Они взошли на мост, чтобы сделать селфи. Сфотографироваться они успели, но буквально через несколько секунд часть моста, где они находились, обрушилась. Все трое упали с десятиметровой высоты и получили травмы в виде переломов ног. Еще пять человек, которые находились на мосту, не пострадали.
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