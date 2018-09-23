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В Бразилии велосипедист чудом остался жив после наезда не него автомобиля

В мире 23.09.2018 | 11:06
Скриншот из видео daily Online
Скриншот из видео daily Online

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бразилии велосипедист чудом оказался жив после наезда не него автомобиля, сообщает газета Daily Mail.

На видео инцидента заметно, как велосипедист, сначала оказавшись на капоте, попал под колеса автомобиля, причем машина, вылетев на обочину, сносит дерево и врезается в стену здания.

Неумелым водителем оказалась девочка-подросток, без спроса севшая за руль родительского авто. Она вышла из задымившейся машины и потеряла сознание. Велосипедист выбрался из-под машины самостоятельно. Оба участника ДТП получили незначительные травмы.

Девушке предъявлены обвинения в управлении транспортным средством без водительских прав, причинении вреда здоровью и опасном вождении. -0-

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Бразилия, ДТП
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