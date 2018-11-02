В британских аэропортах из-за дебоширов могут ограничить продажу алкоголя

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании могут ограничить продажу алкоголя в аэропортах страны из-за роста числа пьяных дебоширов на рейсах, сообщает Euronews.
Если новые меры будут одобрены, то в барах и ресторанах британских аэропортов алкоголь можно будет приобрести только после десяти часов утра.
По данным Управления гражданской авиации Великобритании, число пьяных дебоширов на рейсах за последние годы резко возросло: в 2015 году было зафиксировано 195 случаев, а в 2017 - уже 417.
При этом распитием алкоголя злоупотребляют не только пассажиры. Накануне, 1 ноября, в лондонском аэропорту Хитроу был арестован пилот "Японских авиалиний". Перед вылетом в Токио пьяным его заметил водитель автобуса, а проведенный анализ алкоголя в крови показал десятикратное превышение норм. Во время допроса сотрудник авиакомпании признался, что выпил полтора литра вина и почти два литра пива. Суд над пилотом состоится в конце ноября.-0-
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