В будущем войны будут начинаться с кибератак - Генсек ООН

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Войны между странами в ближайшем будущем будут начинаться с кибератак. Такое мнение выразил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай", сообщает ТАСС.

"Мы живем в постоянно меняющейся реальности, к которой не готовы, - сказал Антониу Гутерриш. - Я убежден, что вскоре, если будет война между двумя государствами, она начнется с мощных кибератак".

Генсекретарь ООН обратил внимание, что, хотя международное право применимо к киберпространству, нет представления, как международное гуманитарное право и концепция самообороны могут быть применимы к киберконфликтам. "Возникла пустота в вопросе, который очень реален, надо над этим работать", - заявил Антониу Гутерриш.

Генсек ООН также обратил внимание на развитие искусственного интеллекта и генетической инженерии. По его мнению, эти вещи открывают путь к фантастическим возможностям, но также несут и риски.-0-