В Чехии на смену жаре пришли заморозки

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии на смену аномальной жаре пришли ночные заморозки, сообщает чешский новостной портал iROZHLAS.

Низкие температуры в ночь на 27 августа наблюдались по всей стране, но наибольшее падение температуры зафиксировано в регионе Южная Богемия. Так, в районе города Волари столбик термометра опускался до минус 8,5 градуса.

Ранее, в июле и августе, Чехия столкнулась с аномальной жарой и засухой. В некоторых регионах температура днем достигала 38 градусов. Контрастные температуры, по мнению метеорологов, свидетельствуют об изменениях климата, которые вызваны глобальным потеплением.-0-