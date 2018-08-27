В Чехии на смену жаре пришли заморозки

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии на смену аномальной жаре пришли ночные заморозки, сообщает чешский новостной портал iROZHLAS.
Низкие температуры в ночь на 27 августа наблюдались по всей стране, но наибольшее падение температуры зафиксировано в регионе Южная Богемия. Так, в районе города Волари столбик термометра опускался до минус 8,5 градуса.
Ранее, в июле и августе, Чехия столкнулась с аномальной жарой и засухой. В некоторых регионах температура днем достигала 38 градусов. Контрастные температуры, по мнению метеорологов, свидетельствуют об изменениях климата, которые вызваны глобальным потеплением.-0-
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