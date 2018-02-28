28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии от гриппа за три недели умерли 50 человек, сообщают информагентства.

Эту статистику приводит Государственный медицинский институт по результатам эпидемии. Основное число умерших - пожилые люди в возрасте старше 60 лет. Они тяжелее переносят заболевание гриппом, поскольку обычно он накладывается на другие болезни.

В тяжелом состоянии и с осложнениями после гриппа в больницах находились в это время почти 200 человек. Медики прогнозирует продолжение эпидемии еще в течение нескольких недель, однако пик ее уже пройден.

В прошлом году эпидемия гриппа в Чехии длилась около двух месяцев, жертвами болезни тогда стали 114 человек.-0-