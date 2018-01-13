13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии завершился первый тур выборов президента, избирательные участки закрылись для подсчета голосов, сообщают информагентства.

На пост президента Чехии претендуют 9 кандидатов. Среди них и действующий лидер Милош Земан, который находится на посту президента с марта 2013 года. Его и бывшего главу Академии наук Чехии Иржи Драгоша называют основными претендентами на президентское кресло.

Голосование шло в пятницу и субботу, 12 и 13 января, а итоги кампании должны быть подведены сегодня к полуночи по местному времени. По предварительной информации, явка на выборах составила 60%.

Если никому из кандидатов не удастся набрать больше 50% голосов, то второй тур президентских выборов будет организован через две недели 26 и 27 января.

Прямые президентские выборы проходят в Чехии во второй раз. Ранее президента выбирали депутаты парламента.-0-