В числе погибших в авиакатастрофе на Кубе 20 священников

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В числе 110 погибших в авиакатастрофе на Кубе оказалось 20 священников евангелической церкви, сообщают информагентства.
"В этом самолете находилось десять пар пасторов, то есть 20 человек. Все они были из назорейской церкви в восточном регионе", - распространяют слова члена Кубинского совета церквей Майте Кесада СМИ.
Священники возвращались домой в Ольгин 18 мая после встречи в Гаване.
Число погибших в катастрофе - 110 человек. Трое выжили, но находятся в критическом состоянии. Жертвами трагедии стали в том числе пятеро детей и несколько иностранцев.
Причина крушения Boeing 737-200 пока не названа. На месте трагедии уже найден один из двух черных ящиков.-0-
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