В числе погибших в авиакатастрофе на Кубе 20 священников

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В числе 110 погибших в авиакатастрофе на Кубе оказалось 20 священников евангелической церкви, сообщают информагентства.

"В этом самолете находилось десять пар пасторов, то есть 20 человек. Все они были из назорейской церкви в восточном регионе", - распространяют слова члена Кубинского совета церквей Майте Кесада СМИ.

Священники возвращались домой в Ольгин 18 мая после встречи в Гаване.

Число погибших в катастрофе - 110 человек. Трое выжили, но находятся в критическом состоянии. Жертвами трагедии стали в том числе пятеро детей и несколько иностранцев.

Причина крушения Boeing 737-200 пока не названа. На месте трагедии уже найден один из двух черных ящиков.-0-

Лукашенко направил соболезнование в связи с крушением пассажирского самолета на Кубе Глава государства отметил, что в Беларуси известие о многочисленных человеческих жертвах в результате этой авиакатастрофы восприняли с большой болью и скорбью.

На Кубе объявлен общенациональный траур по жертвам авиакатастрофы Траур продлится с 6.00 19 мая (по местному времени) до 0.00 21 мая. Два дня на Кубе будут приспущены государственные флаги.