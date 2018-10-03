В Дагестане пятеро подростков получили ожоги в спортзале школы

3 октября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Пятеро школьников получили ожоги в спортзале школы в Дагестане из-за возгорания горючей смеси, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В спортзале школы Дагестана произошло возгорание горючей смеси неизвестного содержания. В результате происшествия пострадали пятеро подростков 15-16 лет", - сказал собеседник агентства. Причины происшествия выясняются.

Ранее в экстренных службах сообщали, что ЧП произошло 2 октября вечером в населенном пункте Эбдалая в Левашинском районе в комнате тренера в спортивном зале, когда школьники взвешивались на весах. Все пострадавшие были госпитализированы.

Вместе с тем источник в правоохранительных органах проинформировал, что во время взвешивания, возможно, произошел хлопок аккумуляторов весов.

В свою очередь органы Следственного комитета России по Дагестану начали доследственную проверку по факту получения ожогов подростками. "О результатах доследственной проверки и принятом процессуальном решении общественность будет информирована", - добавили в ведомстве.-0-