В Дании запретили головные уборы, скрывающие лицо

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Дании большинством голосов высказался за запрет на ношение в общественных местах головных уборов, закрывающих лицо. Об этом сообщают информагентства.

За утверждение соответствующего закона проголосовали 75 депутатов, против выступили 30. Запрет вступит в силу 1 августа 2018 года.

В списке запрещенных головных уборов указываются никаб, покрывало "бурка", а также шапки-маски "балаклавы", оставляющие открытыми лишь глаза и рот.

При первом нарушении закона предусмотрен штраф в 1 тыс. датских крон (около $157). Штраф за четыре нарушения подряд составит 10 тыс. датских крон (порядка $1570).

Исключение составят маскарадные и рабочие маски, а также головные уборы, защищающие лица в холодную погоду.-0-