В ДТП с фурой в Краснодарском крае погибли три человека и двое пострадали

В Туапсинском районе Краснодарского края в воскресенье автомобиль Toyota врезался в припаркованный грузовик. В результате ДТП три человека погибли, двое травмированы.

"По предварительным данным, в районе населенного пункта Дефановка Краснодарского края в припаркованную на обочине фуру врезался автомобиль Toyota Camry. В результате ДТП три человека погибли на месте, двое пострадали", - сообщил представитель ГУ МВД по региону.

Все погибшие и пострадавшие находились в легковом автомобиле. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства ДТП.