В ДТП с фурой в Краснодарском крае погибли три человека и двое пострадали

В Туапсинском районе Краснодарского края в воскресенье автомобиль Toyota врезался в припаркованный грузовик. В результате ДТП три человека погибли, двое травмированы.
"По предварительным данным, в районе населенного пункта Дефановка Краснодарского края в припаркованную на обочине фуру врезался автомобиль Toyota Camry. В результате ДТП три человека погибли на месте, двое пострадали", - сообщил представитель ГУ МВД по региону.
Все погибшие и пострадавшие находились в легковом автомобиле. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства ДТП.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3316 BYN
|2.322 BYN
|2.334 BYN
|USD
|2.0136 BYN
|2.007 BYN
|2.015 BYN
|RUB
|3.1754 BYN
|3.158 BYN
|3.178 BYN