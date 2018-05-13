В Дубае в небоскребе произошел пожар

13 мая в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубае (район Dubai Marina) произошел пожар в небоскребе Zen Tower.

Пламя вспыхнуло во время пыльной бури с сильными порывами ветра. Несмотря на это, сотрудники пожарной службы быстро установили контроль над огненной стихией.

Все жильцы Zen Tower были эвакуированы. Сведений о пострадавших нет. Причины пожара уточняются.